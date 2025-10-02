A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Francia por el Mundial Sub 20
El partido válido para el Grupo E se juega este jueves en Rancagua.
Siguen los partidos por la segunda fecha del Mundial Sub 20 y durante hoy se enfrentan Estados Unidos contra Francia, por el Grupo E.
La selección norteamericana llega tras una aplastante derrota por 9-1 a Nueva Caledonia, mientras que los europeos también vienen de celebrar un resultado 2-1 ante Sudáfrica.
Cuándo juega Estados Unidos vs. Francia
El partido de Estados Unidos vs. Francia por el Mundial Sub 20 es este jueves, 2 de octubre, a las 17:00 horas.
Para este cruce, las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a Estados Unidos vs. Francia
El partido de Estados Unidos contra Francia se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.