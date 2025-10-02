A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Francia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Siguen los partidos por la segunda fecha del Mundial Sub 20 y durante hoy se enfrentan Estados Unidos contra Francia, por el Grupo E.

La selección norteamericana llega tras una aplastante derrota por 9-1 a Nueva Caledonia, mientras que los europeos también vienen de celebrar un resultado 2-1 ante Sudáfrica.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Francia

El partido de Estados Unidos vs. Francia por el Mundial Sub 20 es este jueves, 2 de octubre, a las 17:00 horas.

Para este cruce, las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Francia