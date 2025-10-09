SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

Este jueves se terminan de definir los octavos de final del campeonato juvenil.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Continúa la ronda de octavos de final del Mundial Sub 20 y uno de los últimos cruces enfrenta a Estados Unidos con Italia.

Los norteamericanos llegan como líderes del Grupo E con 13 goles anotados, mientras que los europeos alcanzaron la fase tras quedar segundos del Grupo D.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Italia

El partido de Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20 es este jueves, 9 de octubre, a las 16:30 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Italia

El partido de Estados Unidos vs. Italia se transmite en el canal Chilevisión y también en DSports de DirecTV.

Para ver el cruce de forma online se dispone de la señal en vivo de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.

