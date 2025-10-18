A qué hora y dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo juega su último partido en su paso por la Copa Libertadores Femenina y se enfrenta al club Ferroviaria de Brasil.

Ambos equipos cayeron en semifinales, por lo que las Albas van en búsqueda del tercer lugar durante este fin de semana.

Cuándo juega Ferroviaria vs. Colo Colo

El partido de Ferroviaria contra Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina es este sábado, 18 de octubre, a las 11:00 horas.

La definición del tercer lugar reúne a las jugadoras en el Estadio Florencio Sola.

Dónde ver a Ferroviaria vs. Colo Colo

El partido de Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina se transmite en el servicio PlutoTV, la aplicación MiCHV y en la señal online de chilevision.cl.