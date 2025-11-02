A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Liga de Primera avanza a su recta final y este fin de semana Huachipato recibe a Universidad de Chile por la Fecha 26.

Los Acereros vienen de igualar a 1 con Deportes Iquique en la jornada anterior.

Por su parte, en el contexto del torneo local, los azules arrastran una derrota por 0-1 ante la UC en el clásico universitario que marcó la Fecha 25.

Cuándo juega Huachipato vs. Universidad de Chile

El partido de Huachipato contra Universidad de Chile es este domingo, 2 de noviembre, a las 12:30 horas.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio CAP de Talcahuano.

Dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile

El partido de Huachipato contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.