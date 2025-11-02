A qué hora y dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los Acereros reciben a los Azules por la Fecha 26 de la Liga de Primera.
La Liga de Primera avanza a su recta final y este fin de semana Huachipato recibe a Universidad de Chile por la Fecha 26.
Los Acereros vienen de igualar a 1 con Deportes Iquique en la jornada anterior.
Por su parte, en el contexto del torneo local, los azules arrastran una derrota por 0-1 ante la UC en el clásico universitario que marcó la Fecha 25.
Cuándo juega Huachipato vs. Universidad de Chile
El partido de Huachipato contra Universidad de Chile es este domingo, 2 de noviembre, a las 12:30 horas.
Para este cruce los equipos se miden en el Estadio CAP de Talcahuano.
Dónde ver a Huachipato vs. Universidad de Chile
El partido de Huachipato contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
