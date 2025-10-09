A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional
El cuadro local recibe a su visitante este jueves en el estadio Wembley.
Durante este jueves se desarrolla una serie de partidos amistosos internacionales, donde Inglaterra recibe a Gales en el Estadio Wembley.
Si bien actualmente se están jugando las Eliminatorias europeas para la próxima Copa del Mundo, el cuadro inglés tuvo fecha libre, por lo que se puede desarrollar el cruce a modo de preparación para la cita global.
Cuándo juega Inglaterra vs. Gales
El partido de Inglaterra contra Gales se juega este jueves, 9 de octubre, a las 15:45 horas de Chile.
Dónde ver a Inglaterra vs. Gales
El amistoso de Inglaterra y Gales se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
