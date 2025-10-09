SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

El cuadro local recibe a su visitante este jueves en el estadio Wembley.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Inglaterra. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

Durante este jueves se desarrolla una serie de partidos amistosos internacionales, donde Inglaterra recibe a Gales en el Estadio Wembley.

Si bien actualmente se están jugando las Eliminatorias europeas para la próxima Copa del Mundo, el cuadro inglés tuvo fecha libre, por lo que se puede desarrollar el cruce a modo de preparación para la cita global.

Cuándo juega Inglaterra vs. Gales

El partido de Inglaterra contra Gales se juega este jueves, 9 de octubre, a las 15:45 horas de Chile.

Dónde ver a Inglaterra vs. Gales

El amistoso de Inglaterra y Gales se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.

Más sobre:FútbolAmistosoInglaterraGalesInglaterra vs GalesDónde verA qué horaHorarioHoraVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mercado Paula Gourmet: una fiesta de sabores, cultura y diseño

Producción de paltas proyecta su mejor nivel en 15 años

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Nuevo flanco en Vivienda: Lo Barnechea arremete contra el Minvu por pagos de subsidio habitacional a familias

Lo más leído

1.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

2.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

5.
El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

El mensaje que dejó Japón en el camarín del Estadio Nacional tras su polémica eliminación del Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Gales por el partido amistoso internacional

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Ñublense en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago
Chile

Orrego y balance de polémico programa Quédate que ejecutó ProCultura: reitera arremetida contra aseguradora por incumplir pago

Presupuesto 2026: Poder Judicial proyecta priorización de iniciativas de inversión en infraestructura

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Producción de paltas proyecta su mejor nivel en 15 años
Negocios

Producción de paltas proyecta su mejor nivel en 15 años

Cyber Monday 2025 cierra con US$450 millones en ventas y alcanza nuevo récord

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. Católica vs. Ñublense por la Liga de Primera

En vivo: Estados Unidos e Italia definen en Rancagua el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20

Exfigura de la U rompe en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor
Mundo

Expertos abordan los desafíos para la región a 50 años de la primera reunión que instaló el Plan Cóndor

“Nadie creyó que fuera posible”: Trump anuncia que los rehenes serán libres el “lunes o martes” y alaba su gestión

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida