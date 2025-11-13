A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo
Las selecciones se miden este jueves por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.
Este jueves Irlanda recibe a Portugal por el Grupo F de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.
Se trata de un esperado partido para el conjunto de Cristiano Ronaldo, que va en búsqueda de asegurar su clasificación a la cita global.
Cuándo juega Irlanda vs. Portugal
El partido de Irlanda contra Portugal es este jueves, 13 de noviembre, a las 16:45 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Aviva Stadium de la capital Dublín.
Dónde ver a Irlanda vs. Portugal
El partido de Irlanda contra Portugal se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, las Eliminatorias UEFA se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
