    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Los italianos reciben a su rival por la Fecha 7 del campeonato.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @juventus Servicios / La Tercera

    Juventus recibe a Benfica durante este miércoles, en el segundo día de partidos programados por la Fecha 7 de la Champions League.

    Los italianos llegan tras alzarse por 2-0 contra Pafos en la jornada anterior, mismo resultado que celebraron los portugueses contra Napoli.

    Cuándo juega Juventus vs. Benfica

    El partido de Juventus contra Benfica es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Allianz Stadium de Italia para este compromiso.

    Dónde ver a Juventus vs. Benfica

    El partido de Juventus contra Benfica se transmite en el canal ESPN7.

    De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

