A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

Esta semana se juega el partido de ida que definirá a la Recopa Sudamericana, en una disputa entre Lanús de Argentina y Flamengo de Brasil.

Los locales se instalaron en la etapa tras alzar la Copa Sudamericana y cuentan con Matías Sepúlveda, tras dejar a la Universidad de Chile en la anterior temporada.

Por su parte, el cuadro carioca llega tras conseguir la Copa Libertadores y tiene entre sus filas al chileno Erick Pulgar.

Cuándo juega Lanús vs. Flamengo

El partido de Lanús contra Flamengo por la Recopa Sudamericana es este jueves, 19 de febrero, a las 21:30 horas.

Para el cruce de ida, los granate juegan de local en el estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, conocido como La Fortaleza.

Dónde ver a Lanús vs. Flamengo

El partido de Lanús contra Flamengo tiene transmisión confirmada en el canal ESPN .

De forma online, la definición de la Recopa Sudamericana va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.