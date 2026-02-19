SUSCRÍBETE
    A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Flamengo por la Recopa Sudamericana

    Los clubes, ambos con presencia chilena, juegan el partido de ida por el título este jueves.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Erick Pulgar Flamengo. Foto referencial de archivo @erickoficial Lucas Almeida Servicios / La Tercera

    Esta semana se juega el partido de ida que definirá a la Recopa Sudamericana, en una disputa entre Lanús de Argentina y Flamengo de Brasil.

    Los locales se instalaron en la etapa tras alzar la Copa Sudamericana y cuentan con Matías Sepúlveda, tras dejar a la Universidad de Chile en la anterior temporada.

    Por su parte, el cuadro carioca llega tras conseguir la Copa Libertadores y tiene entre sus filas al chileno Erick Pulgar.

    Cuándo juega Lanús vs. Flamengo

    El partido de Lanús contra Flamengo por la Recopa Sudamericana es este jueves, 19 de febrero, a las 21:30 horas.

    Para el cruce de ida, los granate juegan de local en el estadio Ciudad de Lanús de Buenos Aires, conocido como La Fortaleza.

    Dónde ver a Lanús vs. Flamengo

    El partido de Lanús contra Flamengo tiene transmisión confirmada en el canal ESPN.

    De forma online, la definición de la Recopa Sudamericana va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

