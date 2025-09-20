A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este sábado comienza la nueva fecha de la Premier League y el primer enfrentamiento corresponde al de Liverpool contra Everton.

Los Reds llegan a la Fecha 5 tras alzarse ante Burnley por la cuenta mínima, mientras que anteriormente los Toffees empataron sin goles con Aston Villa.

Cuándo juega Liverpool vs. Everton

El partido de Liverpool contra Everton es este sábado, 20 de septiembre, a las 08:30 horas de la mañana en Chile.

Los locales reciben a su visitante en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Everton

El partido de Liverpool vs. Everton se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce por la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, en su Plan Premium.