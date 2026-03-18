A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League. Foto: liverpoolfc.com

Este miércoles se terminan de definir los octavos de final de la Champions League, donde el Liverpool tiene un importante desafío si espera sellar la vuelta con éxito.

Los ingleses llegan a la jornada tras caer por la cuenta mínima en la ida y, de momento, el panorama se presenta favorable para el cuadro que compite en la Superliga de Turquía.

Cuándo juega Liverpool vs. Galatasaray

El partido de Liverpool contra Galatasaray es este miércoles, 18 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

La revancha por los octavos de la Champions League se define en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Galatasaray

El partido de Liverpool contra Galatasaray se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los partidos de la Champions League van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.