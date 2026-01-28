A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Qarabag por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Este miércoles se desarrolla la última fecha de la fase de liga de la Champions League, donde Liverpool recibe a Qarabag.

Los Reds vienen de alzarse por 3-0 contra Olympique de Marsella en la jornada anterior, y se mantienen en cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Por su parte, el cuadro de Azerbaiyán llega tras celebrar un triunfo por 3-2 contra Eintracht Frankfurt.

Cuándo juega Liverpool vs. Qarabag

El partido de Liverpool contra Qarabag es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los ingleses reciben a su rival en el estadio Anfield para este compromiso.

Dónde ver a Liverpool vs. Qarabag

El partido de Liverpool contra Qarabag se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.