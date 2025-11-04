A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League
Se trata de uno de los esperados cruces de la cuarta fecha del campeonato internacional.
Este martes se retoma la Champions League, que en su cuarta fecha tiene programado uno de los esperados partidos de Liverpool contra Real Madrid.
Los ingleses llegan a la jornada tras celebrar un contundente 5-1 contra Eintracht Frankfurt.
Por su parte, el cuadro español se presenta tras un anterior triunfo que dejó un resultado 1-0 ante Juventus.
Cuándo juega Liverpool vs. Real Madrid
El partido de Liverpool contra Real Madrid es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce por la Champions League los españoles visitan el estadio Anfield de Inglaterra.
Dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid
El partido de Liverpool contra Real Madrid se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
