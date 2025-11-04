A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League. Foto referencial: realmadrid.com

Este martes se retoma la Champions League, que en su cuarta fecha tiene programado uno de los esperados partidos de Liverpool contra Real Madrid.

Los ingleses llegan a la jornada tras celebrar un contundente 5-1 contra Eintracht Frankfurt.

Por su parte, el cuadro español se presenta tras un anterior triunfo que dejó un resultado 1-0 ante Juventus.

Cuándo juega Liverpool vs. Real Madrid

El partido de Liverpool contra Real Madrid es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce por la Champions League los españoles visitan el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Real Madrid

El partido de Liverpool contra Real Madrid se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.