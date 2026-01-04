A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming. Foto referencial Instagram

Este domingo finaliza la Fecha 20 de la Premier League y el último cruce enfrenta al Manchester City con Chelsea.

Los ciudadanos vienen de empatar sin goles con Sunderland y persiguen el liderazgo de la tabla inglesa, mientras que su rival también igualó a 2 con Bournemouth en la jornada anterior.

Cuándo juega Manchester City vs. Chelsea

El partido del Manchester City contra Chelsea es este domingo, 4 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra para cumplir con este compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Chelsea

El partido del Manchester City contra Chelsea se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.