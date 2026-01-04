A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 20 de la Premier League.
Este domingo finaliza la Fecha 20 de la Premier League y el último cruce enfrenta al Manchester City con Chelsea.
Los ciudadanos vienen de empatar sin goles con Sunderland y persiguen el liderazgo de la tabla inglesa, mientras que su rival también igualó a 2 con Bournemouth en la jornada anterior.
Cuándo juega Manchester City vs. Chelsea
El partido del Manchester City contra Chelsea es este domingo, 4 de enero, a las 14:30 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Etihad Stadium de Inglaterra para cumplir con este compromiso.
Dónde ver a Manchester City vs. Chelsea
El partido del Manchester City contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
