A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid por la Champions League. Foto referencial de archivo

Este martes avanza la definición de los octavos de final de la Champions League, donde uno de los cruces estelares enfrenta al Manchester City contra Real Madrid.

En esta ocasión los ciudadanos juegan la vuelta como locales y tendrán un complejo desafío, luego que los españoles sorprendieran con el 3-0 obtenido en el partido de ida de la semana pasada.

Cuándo juega Manchester City vs. Real Madrid

El partido del Manchester City contra el Real Madrid es este martes, 17 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra para su segundo compromiso.

Dónde ver a Manchester City vs. Real Madrid

El partido del Manchester City contra el Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.