A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

Este viernes se desarrolla un único partido del Boxing Day de Inglaterra, donde el Manchester United recibe a Newcastle en el marco de la Premier League.

Los locales llegan a la Fecha 18 tras caer por 1-2 ante Aston Villa, mientras que los visitantes tuvieron un anterior empate a 2 con Chelsea en el torneo local.

Cuándo juega Manchester United vs. Newcastle

El partido del Manchester United contra Newcastle es este viernes, 26 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester United vs. Newcastle

El partido del Manchester United contra Newcastle se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.