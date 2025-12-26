A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming
Los equipos se miden en el Old Trafford por el llamado Boxing Day del fútbol inglés.
Este viernes se desarrolla un único partido del Boxing Day de Inglaterra, donde el Manchester United recibe a Newcastle en el marco de la Premier League.
Los locales llegan a la Fecha 18 tras caer por 1-2 ante Aston Villa, mientras que los visitantes tuvieron un anterior empate a 2 con Chelsea en el torneo local.
Cuándo juega Manchester United vs. Newcastle
El partido del Manchester United contra Newcastle es este viernes, 26 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester United vs. Newcastle
El partido del Manchester United contra Newcastle se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.