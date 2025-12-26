SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Los equipos se miden en el Old Trafford por el llamado Boxing Day del fútbol inglés.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Manchester United. Foto referencial de archivo manutd.com

    Este viernes se desarrolla un único partido del Boxing Day de Inglaterra, donde el Manchester United recibe a Newcastle en el marco de la Premier League.

    Los locales llegan a la Fecha 18 tras caer por 1-2 ante Aston Villa, mientras que los visitantes tuvieron un anterior empate a 2 con Chelsea en el torneo local.

    Cuándo juega Manchester United vs. Newcastle

    El partido del Manchester United contra Newcastle es este viernes, 26 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

    Dónde ver a Manchester United vs. Newcastle

    El partido del Manchester United contra Newcastle se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

