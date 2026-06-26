A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Francia en TV y streaming. Foto referencial redes sociales Norwegian men’s national team

Este viernes continúa el desarrollo de la tercera fecha del Mundial, donde Noruega se mide contra Francia por el Grupo I.

Tanto el cuadro de Erling Haaland como el de Kylian Mbappé se presentan como favoritos de la competencia y llegan tras vencer a Senegal e Irak, respectivamente.

Cuándo juega Noruega vs. Francia

El partido de Noruega contra Francia es este viernes 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Las selecciones se miden en el Estadio Boston de Massachusetts, Estados Unidos.

Dónde ver a Noruega vs. Francia

El partido de Noruega contra Francia se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ dentro del Plan Premium.