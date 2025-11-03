A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
Las selecciones del Grupo B se miden durante este lunes por la primera fecha del torneo.
Nueva Caledonia comienza un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 y su primer partido los enfrenta a Portugal por el Grupo B.
Por su parte, los portugueses se posicionan como favoritos de la competencia, al tratarse de los actuales campeones de Europa.
Cuándo juega Nueva Caledonia vs. Portugal
El partido de Nueva Caledonia contra Portugal es este lunes, 3 de noviembre a las 12:15 horas de Chile.
Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal
El partido de Nueva Caledonia contra Portugal se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.
