A qué hora y dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal por el Mundial Sub 17 en TV y streaming. Foto referencial de archivo fpf.pt

Nueva Caledonia comienza un nuevo desafío en el Mundial Sub 17 y su primer partido los enfrenta a Portugal por el Grupo B.

Por su parte, los portugueses se posicionan como favoritos de la competencia, al tratarse de los actuales campeones de Europa.

Cuándo juega Nueva Caledonia vs. Portugal

El partido de Nueva Caledonia contra Portugal es este lunes, 3 de noviembre a las 12:15 horas de Chile.

Dónde ver a Nueva Caledonia vs. Portugal

El partido de Nueva Caledonia contra Portugal se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.