A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming
El cruce entre Árabes y Albos abre la Fecha 21 de la Liga de Primera 2025.
Este viernes Palestino recibe a Colo Colo en el partido que inaugura la acción de la Fecha 21 de la Liga de Primera.
Los Árabes llegan a la jornada tras caer ante Ñublense por la cuenta mínima, mientras que los Albos se presentan tras una derrota ante Universidad Católica por 1-4.
Cuándo juega Palestino vs. Colo Colo
El partido de Palestino vs. Colo Colo está programado para este viernes, 22 de agosto, a las 15:00 horas.
Dicho horario fue modificado desde las 18:00 horas a las que se había programado inicialmente, ante la falta de luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, tal como explicó El Deportivo.
Dónde ver a Palestino vs. Colo Colo
El partido de Palestino vs. Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium, con cobertura desde las 14:30 horas.
Para ver el cruce de forma online se dispone del apartado de TNT Sports en la plataforma HBO Max.
