SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

El cruce entre Árabes y Albos abre la Fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Este viernes Palestino recibe a Colo Colo en el partido que inaugura la acción de la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Los Árabes llegan a la jornada tras caer ante Ñublense por la cuenta mínima, mientras que los Albos se presentan tras una derrota ante Universidad Católica por 1-4.

Cuándo juega Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo está programado para este viernes, 22 de agosto, a las 15:00 horas.

Dicho horario fue modificado desde las 18:00 horas a las que se había programado inicialmente, ante la falta de luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, tal como explicó El Deportivo.

Dónde ver a Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium, con cobertura desde las 14:30 horas.

Para ver el cruce de forma online se dispone del apartado de TNT Sports en la plataforma HBO Max.

Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLiga de Primera 2025PalestinoColo ColoPalestino vs Colo ColoColo Colo vsA qué hora juega Colo ColoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmiteQué canal transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

Timonel UDI sobre llegada de Grau a Hacienda: “Le falta tonelaje, pero hay que darle una oportunidad”

Mulet asegura que militantes del FRVS que son funcionarios de gobierno han recibido amenazas para declinar sus candidaturas

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

La ONU confirma la hambruna en Gaza: más de 500.000 personas en situación “catastrófica”

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Ministro Elizalde confirma que dos hinchas permanecen internados en Argentina: “Están fuera de riesgo vital”

Timonel UDI sobre llegada de Grau a Hacienda: “Le falta tonelaje, pero hay que darle una oportunidad”

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”
El Deportivo

Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”

“Hay manchas hemáticas”: en Argentina ordenan la clausura del estadio de Independiente

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina
Finde

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis
Cultura y entretención

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal
Mundo

“Una petición expresa del presidente”: Trump ordena pintar de negro el muro fronterizo con México para disuadir la inmigración ilegal

La ONU confirma la hambruna en Gaza: más de 500.000 personas en situación “catastrófica”

El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos