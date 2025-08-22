A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes Palestino recibe a Colo Colo en el partido que inaugura la acción de la Fecha 21 de la Liga de Primera.

Los Árabes llegan a la jornada tras caer ante Ñublense por la cuenta mínima, mientras que los Albos se presentan tras una derrota ante Universidad Católica por 1-4.

Cuándo juega Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo está programado para este viernes, 22 de agosto, a las 15:00 horas.

Dicho horario fue modificado desde las 18:00 horas a las que se había programado inicialmente, ante la falta de luminarias del Estadio Municipal de La Cisterna, tal como explicó El Deportivo.

Dónde ver a Palestino vs. Colo Colo

El partido de Palestino vs. Colo Colo se transmite en el canal TNT Sports Premium , con cobertura desde las 14:30 horas.

Para ver el cruce de forma online se dispone del apartado de TNT Sports en la plataforma HBO Max.