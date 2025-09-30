A qué hora y dónde ver a Panamá vs. Ucrania por el Mundial Sub 20
Los clubes del grupo B se miden este martes por la segunda fecha del campeonato.
Panamá se enfrenta a Ucrania por la segunda fecha del Mundial Sub 20, en un partido válido para el grupo B.
Los Canaleros llegan a la jornada tras caer por 2-3 ante Paraguay, mientras que los europeos vienen de alzarse ante Corea del Sur por 2-1 en el debut.
Cuándo juega Panamá vs. Ucrania
El partido de Panamá vs. Ucrania es este martes, 30 de septiembre, a las 17:00 horas.
Para este compromiso, las selecciones visitan el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a Panamá vs. Ucrania
El partido de Panamá contra Ucrania se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
