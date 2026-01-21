A qué hora y dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo por la Serie Río de La Plata. Foto referencial de archivo

Colo Colo vuelve a salir a la cancha durante este miércoles y se enfrenta ante Peñarol, en su tercer y último partido amistoso programado por la Serie Río de La Plata 2026.

En el marco del torneo veraniego, los Albos no han tenido buenos ánimos, se presentan tras igualar sin goles con Olimpia y caer por 3-2 conta Alianza Lima.

Cuándo juega Peñarol vs. Colo Colo

El partido de Peñarol contra Colo Colo es este miércoles 21 de enero, a las 21:00 horas de Chile.

Dónde ver a Peñarol vs. Colo Colo

El partido de Peñarol contra Colo Colo se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.