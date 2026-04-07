A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League. Foto referencial de archivo realmadrid.com / Eduardo Olivera

La Champions League llega a sus cuartos de final, donde el Real Madrid recibe al Bayern Múnich, lo que da inicio a los duelos definitorios para los ocho mejores equipos que avanzan en la competencia.

Los clubes se miden por su partido de ida, tras dejar en octavos a Manchester City y Atalanta, respectivamente.

Cuándo juega Real Madrid vs. Bayern Múnich

El partido de Real Madrid contra Bayern Múnich es este martes, 7 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich

El partido del Real Madrid contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN .

De forma online la Champions league va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.