A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League
Los españoles reciben al cuadro alemán en el Santiago Bernabéu para dar inicio a los cuartos de final.
La Champions League llega a sus cuartos de final, donde el Real Madrid recibe al Bayern Múnich, lo que da inicio a los duelos definitorios para los ocho mejores equipos que avanzan en la competencia.
Los clubes se miden por su partido de ida, tras dejar en octavos a Manchester City y Atalanta, respectivamente.
Cuándo juega Real Madrid vs. Bayern Múnich
El partido de Real Madrid contra Bayern Múnich es este martes, 7 de abril, a las 15:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu de España para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Bayern Múnich
El partido del Real Madrid contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN.
De forma online la Champions league va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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