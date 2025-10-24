A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Sevilla por TV y streaming

Durante este viernes comienza la Fecha 10 de LaLiga de España y el partido que abre la acción es el de Real Sociedad contra Sevilla.

En el contexto del torneo español, los locales llegan a la jornada tras empatar a 1 con Celta.

Por su parte, el cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca superar su anterior caída por 1-3 ante Mallorca.

Cuándo juega Real Sociedad vs. Sevilla

El partido de Real Sociedad contra Sevilla por la liga española es este viernes, 24 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el Estadio Municipal de Anoeta de España.

Dónde ver a Real Sociedad vs. Sevilla

El partido de Real Sociedad vs. Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en el catálogo del servicio DGO.