A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Este fin de semana vuelve la acción a LaLiga de España y llega el próximo cruce entre Sevilla y Barcelona.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega tras vencer a Rayo Vallecano por la cuenta mínima, mientras que su rival también celebró un 2-1 contra Real Sociedad, por la jornada anterior del torneo local.

Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona

El partido de Sevilla vs. Barcelona es este domingo, 5 de octubre, a las 11:15 horas de Chile.

Para este evento, el cuadro con los chilenos recibe a los azulgrana en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona