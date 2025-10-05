A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta a los azulgrana por la Fecha 8 del torneo español.
Este fin de semana vuelve la acción a LaLiga de España y llega el próximo cruce entre Sevilla y Barcelona.
El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo llega tras vencer a Rayo Vallecano por la cuenta mínima, mientras que su rival también celebró un 2-1 contra Real Sociedad, por la jornada anterior del torneo local.
Cuándo juega Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla vs. Barcelona es este domingo, 5 de octubre, a las 11:15 horas de Chile.
Para este evento, el cuadro con los chilenos recibe a los azulgrana en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Barcelona
El partido de Sevilla vs. Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
