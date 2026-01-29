A qué hora y dónde ver a Sinner vs. Djokovic por la semifinal del Australian Open 2026. Foto referencial de archivo

Durante las primeras horas de este viernes se jugarán las semifinales masculinas del Australian Open 2026, donde el segundo partido enfrenta a Jannik Sinner (2°) contra Novak Djokovic (4°).

El italiano se enfrentará al serbio luego de la primera semifinal, que estará protagonizada por Carlos Alcaraz (1°) y Alexander Zverev (3°)

De ambos duelos saldrán los nombres que jugarán la esperada final del campeonato, que se definirá el fin de semana.

Cuándo juega Sinner vs. Djokovic

La semifinal de Jannik Sinner contra Novak Djokovic es este viernes, 30 de enero, no antes de las 05:30 horas de Chile.

El partido se desarrollará luego de la primera semifinal de Carlos Alcaraz contra Alexander Zverev, que se desarrollará no antes de las 00:30 horas de nuestro país.

Dónde ver las semifinales del Australian Open

Las semifinales del Australian Open tienen transmisión confirmada para Chile en el canal ESPN2 .

De forma online los cruces se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.