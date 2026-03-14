A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad Católica recibe a Everton durante este fin de semana, en su duelo válido para la Fecha 7 de la Liga de Primera.

Los cruzados van en búsqueda de remontar su posición en la tabla, tras su reciente derrota ante O’Higgins por la cuenta mínima.

Por su parte, y en la parte baja de la clasificación, el conjunto de Viña del Mar se presenta tras alzarse por 1-0 ante Deportes Limache.

Cuándo juega UC vs. Everton

El partido de la Universidad Católica es este sábado, 14 de marzo, a las 20:30 horas.

Los cruzados reciben a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver a UC vs. Everton

El partido de la Universidad Católica contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los compromisos de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.