A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming
Los cruzados van por una victoria como locales ante el conjunto de Viña del Mar.
Universidad Católica recibe a Everton durante este fin de semana, en su duelo válido para la Fecha 7 de la Liga de Primera.
Los cruzados van en búsqueda de remontar su posición en la tabla, tras su reciente derrota ante O’Higgins por la cuenta mínima.
Por su parte, y en la parte baja de la clasificación, el conjunto de Viña del Mar se presenta tras alzarse por 1-0 ante Deportes Limache.
Cuándo juega UC vs. Everton
El partido de la Universidad Católica es este sábado, 14 de marzo, a las 20:30 horas.
Los cruzados reciben a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.
Dónde ver a UC vs. Everton
El partido de la Universidad Católica contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los compromisos de la Liga de Primera van por la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.