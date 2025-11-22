A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este fin de semana continúa la Fecha 28 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Palestino.

A estas alturas de la competencia, los Cruzados van por el cupo a la próxima Copa Libertadores, mientras que el cuatro árabe se mantiene en la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Palestino

El partido de Universidad Católica contra Palestino es este sábado, 22 de noviembre, a las 20:30 horas.

Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

Dónde ver a la UC vs. Palestino

El partido de la Universidad Católica contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.