A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado en el Claro Arena por la Liga de Primera.
Este fin de semana continúa la Fecha 28 de la Liga de Primera, donde Universidad Católica recibe a Palestino.
A estas alturas de la competencia, los Cruzados van por el cupo a la próxima Copa Libertadores, mientras que el cuatro árabe se mantiene en la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana.
Cuándo juega Universidad Católica vs. Palestino
El partido de Universidad Católica contra Palestino es este sábado, 22 de noviembre, a las 20:30 horas.
Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Claro Arena de la Región Metropolitana.
Dónde ver a la UC vs. Palestino
El partido de la Universidad Católica contra Palestino se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
