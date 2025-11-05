A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton en TV y streaming
Los clubes se miden durante este miércoles para ponerse al día en la Liga de Primera.
La Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha durante esta semana y recibirá a Everton en el marco de la Liga de Primera.
Los equipos se ponen al día con un partido que fue reprogramado, previo a la definición de los cupos internacionales.
Cuándo juega Universidad de Chile vs. Everton
El partido de Universidad de Chile contra Everton por la Liga de Primera es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.
Dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton
El partido de la U. de Chile contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en el catálogo de HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.