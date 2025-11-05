A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton en TV y streaming. Foto referencial de archivo

La Universidad de Chile vuelve a salir a la cancha durante esta semana y recibirá a Everton en el marco de la Liga de Primera.

Los equipos se ponen al día con un partido que fue reprogramado, previo a la definición de los cupos internacionales.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Everton

El partido de Universidad de Chile contra Everton por la Liga de Primera es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Santa Laura de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Everton

El partido de la U. de Chile contra Everton se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en el catálogo de HBO Max.