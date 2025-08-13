A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles se juega el esperado partido de Universidad de Chile, que recibe a Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Los clubes juegan su duelo de ida por los octavos de final, instancia a la que el cuadro nacional llega tras eliminar a Guaraní en los playoffs del torneo.

Cuándo es el partido de U. de Chile vs. Independiente

El partido de la Universidad de Chile contra Independiente es este miércoles, 13 de agosto, a las 20:30 horas.

Los Azules reciben a los trasandinos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U. de Chile vs. Independiente

El partido de Universidad de Chile contra Independiente se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el partido de la Copa Sudamericana es parte del catálogo de la plataforma DGO.