A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este segundo fin de semana de agosto tiene programados los partidos por la Fecha 19 de la Liga de Primera 2025, donde corresponde el cruce entre Universidad de Chile y Unión Española.

Los Azules llegan al duelo tras caer por la cuenta mínima ante Cobresal en la jornada anterior, mientras que los Hispanos vienen de imponerse ante Deportes La Serena.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Unión Española

El partido de Universidad de Chile vs. Unión Española es este sábado, 9 de agosto, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española

El partido de la U de Chile contra Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium y de forma online en la plataforma HBO Max.