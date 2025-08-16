A qué hora y dónde ver a Wolves vs. Manchester City por la Premier League. Foto referencial de archivo

Esta semana comenzó la acción del fútbol internacional con la nueva temporada de la Premier League, donde Wolverhampton recibe al Manchester City.

Los clubes se miden en la primera fecha, en un desafío para los Citizens ante el objetivo de volver a ocupar los primeros puestos del torneo.

Cuándo juega Wolves vs. Manchester City

El partido de Wolves vs. Manchester City es este sábado, 16 de agosto, a las 12:30 horas de Chile.

Los locales reciben a los Sky Blues en el Molineux Stadium.

Dónde ver a Wolves. Manchester City

El partido de Wolves vs. Manchester City se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.