    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming

    El cuadro con los chilenos visita el estadio Santiago Bernabéu por LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver al Real Madrid vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    La Fecha 17 de LaLiga de España trae un partido imperdible que enfrenta al Real Madrid con el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Los merengues llegan tras alzarse ante Alavés y van por los puntos que les permitan recuperar terreno en la tabla de posiciones, liderada actualmente por Barcelona.

    Por su parte, el cuadro visitante se presenta tras celebrar una victoria por 4-0 ante Oviedo en la jornada local anterior, pero lamentaron su reciente eliminación de la Copa del Rey.

    Cuándo juega Real Madrid vs. Sevilla

    El partido de Real Madrid contra Sevilla es este sábado, 20 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Los locales reciben al cuadro con los chilenos en el estadio Santiago Bernabéu de España.

    Dónde ver a Real Madrid vs. Sevilla

    El partido del Real Madrid contra Sevilla se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.

