A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti
Las leyendas sudamericanas juegan un partido de exhibición en Ecuador que tiene transmisión confirmada para Chile.
Este fin de semana Fernando González vuelve a salir a la cancha, en un duelo de exhibición que lo enfrentará al ecuatoriano Nicolás Lapentti.
El chileno, ex N°5 del mundo, fue campeón de 11 títulos ATP y finalista del Abierto de Australia 2007, además de posicionarse en semifinales de Roland Garros 2009 y cuartos de final del US Open y Wimbledon.
A lo anterior se suman sus logros en los Juegos Olímpicos, donde alcanzó el oro en dobles de Atenas 2004; bronce en singles en la misma fecha y plata en singles de Beijing 2008.
Por su parte, el ecuatoriano alcanzó el N°6 del ranking ATP y obtuvo cinco títulos en el circuito. Además, fue semifinalista del Abierto de Australia 1999 y cuartofinalista de Wimbledon 2002, con destacada trayectoria en Copa Davis para su país.
Las leyendas sudamericanas se miden en un cruce que favorece a la raqueta nacional, con un historial 4-1 entre sus duelos registrados, destacando la Copa Davis 2004 de Viña del Mar.
Cuándo juega Fernando González y dónde ver en vivo
El partido de exhibición de Fernando González contra Nicolás Lapentti es este sábado, 27 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile.
La raqueta nacional visita la cancha del Riobamba Tenis Club de Ecuador a las 11:00 hora local.
Este evento tiene transmisión confirmada para nuestro país mediante Not TV (canal 17) del servicio Zapping.
