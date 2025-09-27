A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el regreso de Fernando González contra Nicolás Lapentti. Foto referencial de archivo

Este fin de semana Fernando González vuelve a salir a la cancha, en un duelo de exhibición que lo enfrentará al ecuatoriano Nicolás Lapentti.

El chileno, ex N°5 del mundo, fue campeón de 11 títulos ATP y finalista del Abierto de Australia 2007, además de posicionarse en semifinales de Roland Garros 2009 y cuartos de final del US Open y Wimbledon.

A lo anterior se suman sus logros en los Juegos Olímpicos, donde alcanzó el oro en dobles de Atenas 2004; bronce en singles en la misma fecha y plata en singles de Beijing 2008.

Por su parte, el ecuatoriano alcanzó el N°6 del ranking ATP y obtuvo cinco títulos en el circuito. Además, fue semifinalista del Abierto de Australia 1999 y cuartofinalista de Wimbledon 2002, con destacada trayectoria en Copa Davis para su país.

Las leyendas sudamericanas se miden en un cruce que favorece a la raqueta nacional, con un historial 4-1 entre sus duelos registrados, destacando la Copa Davis 2004 de Viña del Mar.

Cuándo juega Fernando González y dónde ver en vivo

El partido de exhibición de Fernando González contra Nicolás Lapentti es este sábado, 27 de septiembre, a las 13:00 horas de Chile.

La raqueta nacional visita la cancha del Riobamba Tenis Club de Ecuador a las 11:00 hora local.