A qué hora y dónde ver el Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile por TV y streaming. Foto referencial

Este fin de semana llega un esperado cruce del fútbol chileno con la edición 198 del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile.

Albos y Azules se miden en el marco de la Fecha 22 de la Liga de Primera, a la que los locales llegan tras un empate a 0 con Palestino, mientras que los visitantes tienen pendiente el resultado de la jornada anterior ante Everton.

Cuándo juega Colo Colo vs. Universidad de Chile

El partido de Colo Colo vs. Universidad de Chile se juega este domingo, 31 de agosto, a las 15:00 horas.

Este nuevo Superclásico se juega en el Estadio Monumental de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile

El Superclásico de Colo Colo vs. Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium , que tiene cobertura especial desde las 13:00 horas.

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.