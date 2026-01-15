A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026
El evento se extiende desde el jueves 15 al domingo 18 de enero y cuenta con números de música y humor.
Llega la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se desarrolla desde este jueves a próximo domingo.
El evento cuenta con una parrilla compuesta por invitados nacionales e internacionales, que considera a dos números musicales y un comediante por jornada, además de la obertura.
Para este año el público regresa a El Patagual y el festival repite a su dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.
Además, se mantiene activa la venta de entradas en Puntoticket, donde los boletos tienen valores desde $41.000 a $98.500.
A qué hora y dónde ver el Festival de Olmué
El Festival del Huaso de Olmué se desarrolla desde el jueves 15 al domingo 18 de enero, a partir de las 21:30 horas.
Dicho evento cuenta con transmisión por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.
A continuación, la parrilla completa de artistas invitados a la nueva edición del festival.
Jueves 15 de enero
- Myriam Hernández
- Paul Vásquez
- Nicole
Viernes 16 de enero
- Luck Ra
- Erwin Padilla
- Alanys Lagos y Toly Fu
Sábado 17 de enero
- Américo
- León Murillo
- Gepe
Domingo 18 de enero
- Ráfaga
- Felipe Parra
- Entremares
