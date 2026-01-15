A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo

Llega la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se desarrolla desde este jueves a próximo domingo.

El evento cuenta con una parrilla compuesta por invitados nacionales e internacionales, que considera a dos números musicales y un comediante por jornada, además de la obertura.

Para este año el público regresa a El Patagual y el festival repite a su dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Además, se mantiene activa la venta de entradas en Puntoticket, donde los boletos tienen valores desde $41.000 a $98.500.

A qué hora y dónde ver el Festival de Olmué

El Festival del Huaso de Olmué se desarrolla desde el jueves 15 al domingo 18 de enero, a partir de las 21:30 horas .

Dicho evento cuenta con transmisión por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.

A continuación, la parrilla completa de artistas invitados a la nueva edición del festival.

Jueves 15 de enero

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero

Ráfaga

Felipe Parra

Entremares