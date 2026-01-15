SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026

    El evento se extiende desde el jueves 15 al domingo 18 de enero y cuenta con números de música y humor.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver en vivo el Festival del Huaso de Olmué 2026. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/ATON CHILE

    Llega la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que se desarrolla desde este jueves a próximo domingo.

    El evento cuenta con una parrilla compuesta por invitados nacionales e internacionales, que considera a dos números musicales y un comediante por jornada, además de la obertura.

    Para este año el público regresa a El Patagual y el festival repite a su dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

    Además, se mantiene activa la venta de entradas en Puntoticket, donde los boletos tienen valores desde $41.000 a $98.500.

    A qué hora y dónde ver el Festival de Olmué

    El Festival del Huaso de Olmué se desarrolla desde el jueves 15 al domingo 18 de enero, a partir de las 21:30 horas.

    Dicho evento cuenta con transmisión por las pantallas de TVN y de forma online en las plataformas digitales de la señal.

    A continuación, la parrilla completa de artistas invitados a la nueva edición del festival.

    Jueves 15 de enero

    • Myriam Hernández
    • Paul Vásquez
    • Nicole

    Viernes 16 de enero

    • Luck Ra
    • Erwin Padilla
    • Alanys Lagos y Toly Fu

    Sábado 17 de enero

    • Américo
    • León Murillo
    • Gepe

    Domingo 18 de enero

    • Ráfaga
    • Felipe Parra
    • Entremares
    Parrilla del Festival de Olmué 2026. Foto: TVN
