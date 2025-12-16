SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    La figura hace oficial su retiro del fútbol profesional durante este martes en el Estadio Nacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT

    Este martes se desarrolla un importante evento para la hinchada de la Universidad de Chile, con la despedida oficial a Walter Montillo.

    Un evento que llega tras el retiro de La Ardilla en 2021, quien no pudo despedirse del público ante la pandemia global.

    La deuda se salda durante esta tarde con un partido en el Estadio Nacional, que tendrá a grandes invitados como José Pepe Rojas, Diego Rivarola y Guillermo Marino, entre otros.

    Cuándo es la despedida de Walter Montillo

    La despedida de Walter Montillo es este martes, 16 de diciembre, a las 19:00 horas.

    Dónde ver la despedida de Walter Montillo

    La despedida de Walter Montillo se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el evento se encuentra en el catálogo de la plataforma HBO Max.

