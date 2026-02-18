A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores
El elenco de Rancagua vuelve a la cita internacional y tiene su primer desafío ante el cuadro brasileño.
Este miércoles continúa la participación nacional en la Copa Libertadores 2026 y llega el turno de O’Higgins de Rancagua.
El equipo inicia su desafío internacional contra Esporte Clube Bahia de Brasil, en el marco del duelo de ida por la fase 2 del campeonato.
Cuándo juega O’Higgins vs. Bahía
El partido de O’Higgins contra Bahía es este miércoles, 18 de febrero, a las 19:00 horas.
Para este compromiso el cuadro de Rancagua juega de local y recibe a los visitantes en el Estadio El Teniente.
Dónde ver a O’Higgins vs. Bahía
El partido de O’Higgins contra Bahía se transmite en vivo por las pantallas de Chilevisión.
De forma online, el cruce de la Copa Libertadores va por la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y en Disney+, dentro del Plan Premium.
