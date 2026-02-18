A qué hora y quién transmite el partido de O’Higgins vs. Bahía por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúa la participación nacional en la Copa Libertadores 2026 y llega el turno de O’Higgins de Rancagua.

El equipo inicia su desafío internacional contra Esporte Clube Bahia de Brasil, en el marco del duelo de ida por la fase 2 del campeonato.

Cuándo juega O’Higgins vs. Bahía

El partido de O’Higgins contra Bahía es este miércoles, 18 de febrero, a las 19:00 horas.

Para este compromiso el cuadro de Rancagua juega de local y recibe a los visitantes en el Estadio El Teniente.

Dónde ver a O’Higgins vs. Bahía

El partido de O’Higgins contra Bahía se transmite en vivo por las pantallas de Chilevisión .

De forma online, el cruce de la Copa Libertadores va por la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y en Disney+, dentro del Plan Premium.