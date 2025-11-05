OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

El grupo llegará en marzo al Parque Estadio Nacional con una presentación que se enmarca en la gira Power Up.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
AC/DC. Foto referencial Instagram @acdc

Se terminan de revelar los detalles de lo que será el próximo arribo de AC/DC en Chile, que se encuentra considerado en la gira Power Up.

La cita con los fanáticos está confirmada para el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional, que configura el retorno del grupo de rock tras 30 años sin presentarse en nuestro país.

Respecto a la puesta en escena, que también llevarán a Brasil y Argentina entre otros destinos, ya se informaron los detalles de la pronta venta de entradas.

Venta de entradas para AC/DC

La venta de entradas para el concierto de AC/DC se realizará mediante Ticketmaster, a partir de las 10:00 horas de este viernes, 7 de noviembre.

Estas son las ubicaciones y precios, incluyendo valor total con cargo por servicio:

  • PIT $262.125
  • Cancha Frontal Entel $207.370
  • Cancha General Santander $99.608
  • Movilidad Reducida $99.608

Según anunció la plataforma se permitirá la venta de máximo de cuatro boletos por compra, los que además serán nominativos y requeridos para todo asistente desde los 2 años de edad.

Más sobre:MúsicaConciertosAC/DCAC DCAC/DC ChileAC DC ChileEntradasVenta de entradasPreciosUbicacionesFechas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

Historia de horror en Ñuble: dictan presidio perpetuo para padres y cuñado de niña que murió en hospital de Chillán

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados
Chile

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Futuro del financiamiento universitario: exministro Bitar urge avanzar con el FES y Cuech propone cambios clave al proyecto

OS9 de Carabineros investiga desaparición de estudiante universitaria de Temuco

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump
Negocios

La Corte Suprema de Estados Unidos se muestra escéptica respecto a la legalidad de los aranceles de Trump

AES Andes cierra cuantioso financiamiento para realizar proyecto híbrido Pampas y proyecta operarlo a fines de 2027

Una de las mayores empresas en Chile ligada al acero pide su reorganización para evitar la quiebra

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso
El Deportivo

En vivo: la U se pone al día ante Everton en un duelo clave para los cupos internacionales y la lucha por el descenso

Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

Mundial Sub 17: Canadá supera a Uganda en el grupo de la Roja

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”
Cultura y entretención

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso