AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Se terminan de revelar los detalles de lo que será el próximo arribo de AC/DC en Chile, que se encuentra considerado en la gira Power Up.

La cita con los fanáticos está confirmada para el 11 de marzo en el Parque Estadio Nacional, que configura el retorno del grupo de rock tras 30 años sin presentarse en nuestro país.

Respecto a la puesta en escena, que también llevarán a Brasil y Argentina entre otros destinos, ya se informaron los detalles de la pronta venta de entradas.

Venta de entradas para AC/DC

La venta de entradas para el concierto de AC/DC se realizará mediante Ticketmaster, a partir de las 10:00 horas de este viernes, 7 de noviembre .

Estas son las ubicaciones y precios, incluyendo valor total con cargo por servicio:

PIT $262.125

Cancha Frontal Entel $207.370

Cancha General Santander $99.608

Movilidad Reducida $99.608

Según anunció la plataforma se permitirá la venta de máximo de cuatro boletos por compra, los que además serán nominativos y requeridos para todo asistente desde los 2 años de edad.