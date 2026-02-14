SUSCRÍBETE POR $1100
    Ajustan horario del toque de queda en Punta de Parra: regirá entre las 00:00 y 05:00 horas

    Con más de 253 viviendas destruidas y 5.000 hectáreas consumidas hasta el cierre de esta nota, el Gobierno de Chile decretó estado de catástrofe para las regiones de Ñuble y Región del Bío Bío, en el marco de los incendios forestales que afectan al sur del país.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Modifican toque de queda en Punta de Parra: será desde la 00.00 hasta las 05.00 horas JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Jefatura de la Defensa Nacional (Jedena) informó la modificación del horario del toque de queda total que rige en la localidad de Punta de Parra, en la comuna de Tomé, medida que se mantiene vigente en el marco de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la zona.

    Según lo establecido en el comunicado oficial, a partir del domingo 15 de febrero de 2026, el toque de queda pasará a regir desde las 00:00 hasta las 05:00 horas, modificación que se mantendrá hasta nueva disposición de la autoridad.

    La resolución también señala que se modifica el Bando N°22, emitido el pasado 6 de febrero, únicamente en lo relativo al nuevo horario fijado para esta localidad.

    Modifican toque de queda en Punta de Parra: será desde la 00.00 hasta las 05.00 horas

    Asimismo, se instruyó comunicar la medida a la comunidad a la brevedad, a través de medios de comunicación masiva y redes sociales, además de informar a las Fuerzas Armadas y a las policías para su inmediato cumplimiento.

    La disposición fue firmada por el Edgardo Acevedo, contraalmirante y jefe de la Defensa Nacional en Concepción, en el contexto del estado de excepción decretado para enfrentar la emergencia.

    Contexto de la medida

    La localidad de Punta de Parra resultó gravemente afectada por los incendios forestales que impactaron a diversas comunas del Gran Concepción.

    De acuerdo con estimaciones preliminares de Bomberos y del municipio, entre un 80% y un 100% de las viviendas del sector habrían quedado totalmente destruidas.

    El siniestro dejó además una víctima fatal, correspondiente a un dirigente vecinal del sector, y obligó al Gobierno a decretar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Región del Bío Bío, ante la magnitud de los daños y la extensión de los incendios.

    Modifican toque de queda en Punta de Parra: será desde la 00.00 hasta las 05.00 horas LUKAS JARA/ATON CHILE
    Declaran alerta roja y llaman a evacuar sector de Vichuquén por avance de incendio forestal
    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: "La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento"
    "Me casé en un Automac": la inédita jornada donde dos parejas darán el "sí" bajo los arcos dorados de un McDonald's
    Suma siete meses sin ganar: Nicolás Jarry cae en su debut en la qualy del ATP de Río de Janeiro
    Brian Eno y el sonido de Windows 95: historia del hit compuesto en una Mac
    Wild Horse Nine, película filmada en Rapa Nui con elenco estelar, fija fecha de estreno
    Hallan ocho cabezas humanas en Ecuador junto a mensajes de "prohibido robar"
    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
