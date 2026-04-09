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    Anuncian 5 comunas de la RM con corte de agua durante este jueves: revisa los sectores y horarios

    Aguas Andinas entregó los detalles sobre cada área afectada por una próxima interrupción del suministro.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo

    La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

    Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

    Comunas con corte de agua

    Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este jueves, 9 de abril:

    • Vitacura: corte por renovación de redes desde este jueves 9 a las 15:00 horas, con reposición estimada a las 06:00 horas del viernes 10 de abril.
    • Ñuñoa: corte por cambio de válvula desde este jueves 9 a las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 horas del viernes 10 de abril.
    • La Granja: corte por cambio de válvula este jueves 9 desde las 15:30 horas, con reposición estimada a las 21:30 horas.
    • Puente Alto: corte por conexión de redes este jueves 9 desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 21:00 horas.
    • Calera de Tango: corte por instalación de macromedidores este jueves 9 desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 21:00 horas.

    Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

    Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.

    Más sobre:Corte de aguaCorte de agua SantiagoCorte de agua RMRMSantiagoRegión MetropolitanaComunasAguas AndinasHorarioReposiciónZona afectadaMapaSectorSectores

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