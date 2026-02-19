Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

Anuncian corte de agua para 3 comunas de la Región Metropolitana este jueves. Foto referencial

La empresa Aguas Andinas informó de una serie de cortes programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos de cambio de válvula y conexión de redes.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado para este jueves 19 de febrero:

Puente Alto: desde las 15:00 a las 02:00 horas del viernes 20 de febrero.

Recoleta: desde las 15:00 a las 23:00 horas de este jueves.

Santiago: desde las 15:00 a las 02:00 horas del viernes 20 de febrero.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.