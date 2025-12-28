Anuncian extensión horaria del Metro de Santiago en la Línea 1 por celebraciones de año nuevo en la Torre Entel

En el contexto de las celebraciones de año nuevo que se desarrollarán alrededor de la Torre Entel en Santiago este 31 de diciembre, desde Metro anunciaron una extensión horaria de sus servicios.

A través de una historia en Instagram, el servicio entregó detalles sobre la medida. Los usuarios podrán utilizar los trenes hasta las 1:30 de la mañana.

En particular, las estaciones Los Héroes y Universidad de Chile, en la Línea 1, permitirán el ingreso de personas hasta la mencionada hora.

Mientras tanto, las estaciones San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Los Héroes, Universidad de Chile, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Domínicos permitirán la salida de los usuarios hasta aquel horario.