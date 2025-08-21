Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos en viajes. Foto referencial

Grandes noticias para quienes planean un próximo viaje, porque se confirmó una nueva edición del Travel Sale, evento que ofrecerá descuentos de hasta 55% en el sector turístico.

La tradicional jornada comercial se traduce en rebajas de pasajes, accesorios, seguros de viaje, arriendo de vehículos y más.

El evento es organizado desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo en Chile (Fedetur).

Cuándo es el Travel Sale

El Travel Sale se desarrollará desde el lunes 25 al miércoles 27 de agosto , según confirmó la CCS.

Para este año se anunció la participación de 35 marcas del sector turístico, como agencias, aerolíneas, empresas de servicios, alojamientos, servicios rent a car y seguros de viaje, además de marcas de maletas y mochilas.

Las ofertas se podrán encontrar en el sitio oficial el evento travelsale.cl.

Desde la CCS se destaca a Latinoamérica y el Caribe como uno de los destinos principales que tendrán rebajas en vuelos y paquetes turísticos, aunque también habrá alternativas para quiénes busquen otros destinos internacionales o deseen viajar dentro del país.

Entre las fechas relevantes se encuentran los feriados de Fiestas Patrias y finales de octubre, además de la oportunidad de planificar trayectos para las vacaciones de verano 2026.