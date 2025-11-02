Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A las 12.53 horas de este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por la ocurrencia de tormentas eléctricas que afectarán este miércoles 5 de noviembre a la Región del Biobío.

Según el reporte oficial, el fenómeno podría ocurrir durante la tarde del 5 de noviembre hasta la noche de la misma jornada.

Las zonas afectadas son las precordillera y cordillera del Biobío.

Además, las tormentas estarán asociadas con chubascos aislados.

Es relevante recordar que un aviso del DMC, significa que se pronostican “fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, pontencialmente riesgoso”.

Vientos en zona norte

El organismo también publicó este domingo que en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, habrá vientos de normal a moderados.

De acuerdo con la institución, la condición sinóptica que podría propiciar estos vientos en esas zonas es la corriente en chorro, que se genera a gran altitud, a alta velocidad y que actúa como un río de viento en la atmósfera superior.

El fenómeno comenzará esta tarde del miércoles 5 hasta la tarde del viernes 7 de noviembre.

Las zonas afectadas son las siguientes: en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Atacama los vientos se presentarán en la cordillera; mientras que en esta última región, también se percibirá en sectores precordilleranos.