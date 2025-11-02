Alejandro Tabilo gana un extenso partido de tres horas en su entreno en Atenas y ahora se medirá ante Novak Djokovic

Alejandro Tabilo (82°) tuvo que remar más de la cuenta, pero arrancó con el pie derecho su camino en el ATP de Atenas. En un duelo largo, tenso y parejo, el chileno derrotó al australiano Adam Walton (83°) por 7-6, 6-7 y 7-5, asegurando su paso a la segunda ronda, donde lo espera Novak Djokovic (5°).

El partido fue una batalla de tres horas, marcada por la efectividad del servicio de ambos y por los constantes intentos de quiebre que recién encontraron efecto en los momentos decisivos. Tabilo sumó 12 aces, conectó un 67% de primeros servicios y ganó el 75% de esos puntos. Walton respondió con 20 aces, números sólidos y una actitud que obligó al chileno a no bajar la guardia. La paridad fue tal que el australiano ganó 120 puntos totales contra 121 del nacional.

El primer set fue una muestra clara del tono del encuentro. Largos intercambios y un tie break donde Tabilo mantuvo mayor compostura para cerrarlo. La segunda manga repitió el libreto, con el australiano resistiendo cada intento del zurdo. Walton forzó otro desempate y esta vez fue él quien dio el golpe, emparejando el partido y enviándolo a una definición dramática.

Tabilo ganó tras una extensa batalla en el ATP de Atenas.

El tercer set tuvo a Tabilo lidiando con la presión y a Walton peligrosamente firme con el saque. Cada game fue un examen de paciencia. Finalmente, el chileno encontró el quiebre clave en los últimos juegos y cerró el duelo.

Las estadísticas indican que el nacido en Canadá tuvo tres quiebres convertidos sobre cinco intentos y 87 puntos ganados con el servicio.

Ahora, la vara sube a su punto máximo. En la siguiente ronda lo espera Djokovic, actual número 5 del mundo, quien hará su debut en el torneo ante el chileno. El serbio no compite desde el Masters 1000 de Shanghái, a inicios de octubre, y eligió Atenas como plataforma para retomar ritmo competitivo de cara al ATP Finals.

Para Tabilo, el duelo tiene un componente extra de historia. Llega con un registro impecable ante Nole. Se han enfrentado dos veces, en Roma 2024 y Montecarlo este año, y en ambas el chileno salió vencedor. No son muchos los jugadores que pueden decir lo mismo. Solo Marat Safin y Jiri Vesely han enfrentado dos o más veces al serbio sin perder. Atenas será una nueva prueba.

La fecha y hora del duelo aún no están definidas, pero se espera que el choque se programe para el martes.