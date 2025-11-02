Condenan a dos sujetos por robo con violencia en Iquique: ambas penas suman 15 años de presidio

Este domingo dos hombres fueron condenados por un robo con violencia con arma punzante en Iquique, de la región de Tarapacá. La suma de ambas condenas equivalen a 15 años de presidio.

El hecho ocurrió en julio del año pasado cuando los acusados abordaron a un peatón frente a la feria persa de calle Zegers, donde lo intimidaron con un cuchillo y lo agredieron para sustraerle su teléfono y dinero en efectivo. La víctima logró escapar y pedir ayuda en un supermercado cercano.

El fiscal Francisco Almazán informó que “los acusados, cerca de las ocho de la mañana de ese día, interceptaron a la víctima luego de seguirla por aproximadamente dos cuadras en el sector céntrico de Iquique, específicamente hasta Zegers con calle Barros Arana, en ese lugar la abordaron, la golpearon y la amenazaron con un cuchillo exigiéndole la entrega de sus cosas, llevándose un teléfono celular y dinero en efectivo”.

“Todo esto fue observado por un funcionario de carabineros que servía de su guardia y en contacto directo con un personal de cámaras de la municipalidad dirigidas por un funcionario policial, se hizo el seguimiento y luego la captura de los antisociales” declaró.

Sumó que “estos fueron condenados a penas de diez años y cinco años respectivamente, el primero de estos dado que tenía una condena anterior por el mismo ilícito y por tanto le afectaba una circunstancia gravante de reincidencia, ambas penas evidentemente de carácter efectivo”.