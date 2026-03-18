Anuncian venta de entradas para Lollapalooza 2027: ¿Cuándo comienza y cuáles son los precios? Foto referencial de archivo

A días de la reciente edición de Lollapalooza Chile, la organización detrás del evento masivo no se detiene y ya se confirmaron las primeras informaciones del siguiente encuentro con los fanáticos de la música.

Se anunció que la próxima versión se desarrollará durante los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de marzo de 2027, donde la puesta en escena permanecerá en el Parque O’Higgins, tras su regreso al recinto durante este año.

La nueva edición del Lollapalooza se desarrollará tras reunir a 80 mil personas por jornada recientemente, en un cartel liderado por figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lewis Capaldi, Doechii, Chappell Roan, Skrillex, Deftones y Lorde.

En esa línea, ya se prepara la siguiente puesta en escena alrededor de la celebración de los 15 años del encuentro, lo que marcará un hito tras la elección de nuestro país como su primera sede fuera de Chicago.

Lotus informó que los detalles sobre el line up, nuevas experiencias y sorpresas se revelarán próximamente. De momento, se anunció una pronta venta de entradas para el festival.

Venta de entradas para Lollapalooza 2027

Recientemente se confirmó que la venta de entradas para el Lollapalooza Chile 2027 se realizará desde el 31 de marzo, a las 12:00 horas, en ticketmaster.cl.

El proceso comenzará con los boletos Early Bird, para continuar con las etapas de Preventa para los pases de 3 días, en categoría General, Lounge y Platinum.

Los precios para el Lollapalooza 2027 son los siguientes, incluyendo cargo por servicio:

Pase General 3 Días

Early Bird $168.000

Preventa 1 $277.800

Preventa 2 $294.600

Lolla Lounge 3 Días

Preventa 1 $617.200

Preventa 2 $729.200

Venta normal $835.600

Platinum 3 Días

Preventa 1 $1.047.200

Preventa 2 $1.182.800

Venta Normal $1.306.000

También se confirmó que Cenco Malls ofrecerá descuentos de 20% distribuidos desde la Preventa 1, mismo beneficio del que dispondrá Banco de Chile al pagar con sus tarjetas en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, además del uso de un 25% con Dólares-Premio.