    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    En los siguientes días se comenzarán a facilitar los depósitos del beneficio al último grupo de beneficiarios del año.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    En los próximos días se concretará la tercera y última entrega del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo 2026, que este año cuenta con un monto de $66.834.

    Los depósitos comenzarán a facilitarse el siguiente lunes, 16 de marzo, dirigidos a personas que reciben pagos por Asignación Familiar o Asignación Maternal, en relación a sus cargas familiares.

    La fecha llega luego de los dos anteriores pagos, que se concretaron el 16 de febrero y el 2 de marzo, para familias que reciben Asignación Familiar, son usuarias de Chile Solidario o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

    Revisa el pago del Bono Marzo 2026

    Se puede consultar si corresponde recibir el Bono Marzo 2026 en la página aportefamiliar.cl, mediante RUN y fecha de nacimiento.

    El pago se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos, según el grupo beneficiario:

    • Desde el lunes 16 de febrero pueden consultar personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la segunda quincena del mes.
    • Desde el 2 de marzo pueden consultar las personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben habitualmente sus beneficios del IPS en la primera quincena del mes, además de pensionados con cargas familiares.
    • Desde el 16 de marzo podrán consultar las personas que reciben pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por sus cargas.
    Bono MarzoBeneficiosAporte Familiar PermanenteBono Marzo 2026

