Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo? Foto referencial de archivo

En los próximos días se concretará la tercera y última entrega del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo 2026, que este año cuenta con un monto de $66.834.

Los depósitos comenzarán a facilitarse el siguiente lunes, 16 de marzo, dirigidos a personas que reciben pagos por Asignación Familiar o Asignación Maternal, en relación a sus cargas familiares.

La fecha llega luego de los dos anteriores pagos, que se concretaron el 16 de febrero y el 2 de marzo, para familias que reciben Asignación Familiar, son usuarias de Chile Solidario o pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.

Revisa el pago del Bono Marzo 2026

Se puede consultar si corresponde recibir el Bono Marzo 2026 en la página aportefamiliar.cl, mediante RUN y fecha de nacimiento.

El pago se asigna de forma automática al cumplir con los requisitos, según el grupo beneficiario: