Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) avisó sobre marejadas en distintas costas tras el paso del sistema frontal en la zona sur del país, por lo que tendrán una dirección suroeste.

Este fenómeno comenzará en algunas regiones este lunes 30 de marzo y en otras continuará hasta el jueves 2 de abril.

Desde Coquimbo a Arica

Las marejadas comenzarán el martes 31 en la mañana hasta el jueves 2 de abril y tendrán alturas máximas entre las 22.00 a 00.00 horas y entre las 10.00 y 12.00 horas.

Desde el Golfo de Arauco a Coquimbo

Las marejadas comenzarán el lunes 30 de marzo en la tarde hasta el miércoles 1 de abril y tendrán alturas máximas entre las 22.00 a 00.00 horas y entre las 10.00 y 12.00 horas.

Desde el Golfo de Penas al Golfo de Arauco

Las marejadas comenzarán el lunes 30 de marzo en la tarde hasta el miércoles 1 de abril y tendrán alturas máximas entre las 23.00 y la 1.00 de la madrugada y entre 11.00 y 13.00 horas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega consejos sobre qué situaciones se deben evitar o qué precauciones se deben tomar durante el evento de marejadas.