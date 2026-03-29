Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile informó sobre los horarios que tendrán mayor oleaje en cada sector.
El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile (Servimet) avisó sobre marejadas en distintas costas tras el paso del sistema frontal en la zona sur del país, por lo que tendrán una dirección suroeste.
Este fenómeno comenzará en algunas regiones este lunes 30 de marzo y en otras continuará hasta el jueves 2 de abril.
Desde Coquimbo a Arica
Las marejadas comenzarán el martes 31 en la mañana hasta el jueves 2 de abril y tendrán alturas máximas entre las 22.00 a 00.00 horas y entre las 10.00 y 12.00 horas.
Desde el Golfo de Arauco a Coquimbo
Las marejadas comenzarán el lunes 30 de marzo en la tarde hasta el miércoles 1 de abril y tendrán alturas máximas entre las 22.00 a 00.00 horas y entre las 10.00 y 12.00 horas.
Desde el Golfo de Penas al Golfo de Arauco
Las marejadas comenzarán el lunes 30 de marzo en la tarde hasta el miércoles 1 de abril y tendrán alturas máximas entre las 23.00 y la 1.00 de la madrugada y entre 11.00 y 13.00 horas
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega consejos sobre qué situaciones se deben evitar o qué precauciones se deben tomar durante el evento de marejadas.
- No exponerse a rompientes y oleaje, particularmente en sectores de roqueríos. Suspender actividades recreativas.
- No ingresar a bañarse a una playa señalizada con bandera roja o que no cuente con personal salvavidas.
- Al movilizarse en vehículo, conducir con precaución, ya que podría haber obstáculos en el camino, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros.
- Si se posee un negocio en el sector costero, ya sea de venta o servicio, evaluar el cierre del recinto y tomar los resguardos necesarios para evitar posibles daños o afectación a clientes y trabajadores.
- En la vivienda, tomar los resguardos necesarios tales como proteger ventanas y utilizar barreras (sacos de arena) que impidan el ingreso del agua.
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