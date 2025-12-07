Aviso de marejadas para las costas entre Arica y el Golfo de Arauco: evento se iniciará este lunes

Aviso de marejadas para los sectores entre Arica y el Golfo de Arauco: evento se iniciará este lunes

El Centro Meteorológico de Valparaíso, dependiente de la Armada de Chile, realizó a la comunidad un aviso de marejadas anormales entre las costas de Arica, en el norte del país, hasta el golfo de Arauco, en la Región del Biobío.

El evento se desarrollará desde el lunes 8 hasta el próximo miércoles 10 de diciembre . Según detalla la mencionada entidad, tendrá su mayor desarrollo en las horas de pleamar o marea alta y según las condiciones del viento local.

“Un tren de olas provenientes del hemisferio norte comenzará a afectar nuestro litoral insular y continental entre la zona centro y norte del país a partir del lunes 8 de diciembre”, comenzó detallando sobre el evento el jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, el capitán de corbeta Felipe Rifo.

“Este evento generará oleaje con rompiente en bahías expuestas al noroeste, alcanzando su mayor desarrollo durante las horas pleamar o altas mareas, en particular entre las 01:00 y 03:00 horas como marea primaria y entre las 13:00 y 15:00 horas como pleamar secundaria”, agregó respecto a los horarios de mayor afectación.

Por otro lado, también se consideró el desarrollo de un evento de marejadas en el archipiélago de Juan Fernández, el que se desarrollaría también entre los días 8 y 9 de diciembre .