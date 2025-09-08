BancoEstado alerta por nueva modalidad de estafa con falsos comprobantes de depósitos. Foto referencial de archivo

Recientemente BancoEstado alertó a sus usuarios ante una nueva modalidad de estafa que podría poner en riesgo a las personas que realizan compras online.

La entidad bancaria advirtió sobre el uso de transferencias como método de pago al adquirir productos por Internet, recordando que si bien son un “medio de pago rápido y seguro”, se deben tomar resguardos.

Cómo funciona la nueva estafa

BancoEstado explicó que la nueva modalidad de estaba se encuentra circulando mediante compras en redes sociales:

“Delincuentes muestran o envían pantallazos de comprobantes falsos de transferencia al momento de realizar una compra, imitando la app de un banco”, explicaron.

Desde la empresa se realizó un llamado a revisar siempre los movimientos de la cuenta y confiar solo en lo que se refleja en la misma.

“No entregues tu producto basándote en un comprobante que te muestren o envíen, sin antes verificar el depósito”, detallaron.

Sabemos que las transferencias son un medio de pago rápido y seguro, ¡pero cuidado! ⚠️

En redes sociales circula una nueva modalidad de estafa: delincuentes muestran o envían pantallazos de comprobantes falsos de transferencia al momento de realizar una compra, imitando la app de… pic.twitter.com/RMD0muRsdl — BancoEstado (@BancoEstado) September 6, 2025

Cabe recordar que BancoEstado cuenta con una aplicación disponible para dispositivos iOS o Android, a la que se debe entrar con el RUT y clave de Internet o clave de cajero automático.

Otros bancos también cuentan con sus propias aplicaciones oficiales, en las que se permite verificar los movimientos realizados.